GGD kan testcapaciteit corona in herfst makkelijk vergroten

De GGD kan komende herfst in korte tijd meer testcapaciteit beschikbaar maken, als mensen door het herfstweer weer meer coronaklachten krijgen. “De huidige testlocaties gebruiken maar een derde van hun capaciteit”, aldus een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland.

Zo zijn sommige locaties nu maar een paar dagen per week geopend, of minder uren per dag. Die tijden kunnen gemakkelijk worden uitgebreid als dat nodig is. Ook zijn er mobiele testlocaties beschikbaar, die komende herfst bijvoorbeeld bij een lokale uitbraak van het coronavirus ingezet kunnen worden.

Van een deel van de teststraatmedewerkers is het tijdelijke contract niet verlengd, omdat de testvraag afgelopen maanden afnam, aldus de woordvoerder van GGD GHOR. Een ander deel werkt op dit moment bijvoorbeeld bij een mobiele testlocatie en kan weer terug worden gehaald naar de grotere locaties als dat nodig is.