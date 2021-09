Mishandelingszaak Lil Kleine op 28 januari voor de rechter

De mishandelingszaak waarin rapper Lil Kleine wordt verdacht, wordt op 28 januari inhoudelijk behandeld door de rechtbank. Dat werd woensdag duidelijk tijdens de regiezitting in de rechtbank Amsterdam, waarbij de laatste onderzoekswensen werden besproken.

Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet, zou op 6 december 2019 samen met twee mannen uit Boxtel een man hebben mishandeld op het Rembrandtplein in Amsterdam. Het 28-jarige slachtoffer werd volgens het Openbaar Ministerie door drie mannen vastgepakt, tegen het lichaam geschopt en in zijn gezicht gestompt of geslagen. Toen het slachtoffer na een duw ten val kwam, volgden nog meer schoppen. De artiest ontkent volgens zijn advocaat de clubbezoeker te hebben mishandeld. De situatie is vastgelegd op camera, zo werd eerder duidelijk.

Scholtens advocaat, Nienke Hoogervorst, moest het woensdag tijdens de regiezitting zonder haar cliënt doen. De 26-jarige rapper was niet aanwezig, net als de twee andere verdachten en het slachtoffer. In de aanloop naar de inhoudelijke behandeling in januari wordt nog onderzoek gedaan naar de beelden. Ook worden verschillende getuigen gehoord.

Lil Kleine werd vooral bekend met hits als Drank & Drugs, Loterij, Krantenwijk en door de rapformatie New Wave. Eind mei kwam de rapper nog in het nieuws over een vermeende mishandeling van zijn verloofde Jaimie Vaes. Tijdens een vakantie zou Vaes bebloed de hotellobby ingelopen zijn, wat ze later weer ontkende. Vaes deed uiteindelijk geen aangifte van het incident.