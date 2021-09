Nabestaanden en OM krijgen het woord in moordzaak Heidy Goedhart

Het gerechtshof in Den Haag gaat woensdag verder met het nieuwe hoger beroep in de moordzaak van Heidy Goedhart. Op de tweede zittingsdag krijgen de nabestaanden het woord. Het OM komt in de middag met een strafeis tegen verdachte Wim S.

Het OM verdenkt de 45-jarige S. ervan dat hij op 19 december 2010 in hun woning in Kaatsheuvel zijn partner Heidy Goedhart (34) met een steen op het hoofd heeft geslagen en gewurgd, zodat hij verder kon leven met zijn nieuwe vriendin. Na de moord zou hij een inbraak in scène hebben gezet om het misdrijf te verhullen, terwijl het slachtoffer in de tuin lag. S. ontkent de beschuldiging: “Ik heb niets te maken met de dood van Heidy.”

S. werd in september 2014 in het Spaanse Marbella door undercoveragenten verleid tot een moordbekentenis. Hij dacht dat hij een goedbetaalde baan bij een IT-bedrijf zou krijgen als hij zou bekennen: “Ik loog puur en alleen voor het geld, om uit de schulden te komen”.

Op basis van zijn ‘moordbiecht’ is S. door het hof in Den Bosch veroordeeld tot twintig jaar cel, twee jaar hoger dan het OM in hoger beroep had geëist. De zaak wordt deze week overnieuw gedaan door het hof in Den Haag na kritiek van de Hoge Raad op de undercoveroperatie. Deze zogenoemde Mr. Big-methode heeft mogelijk de verklaringsvrijheid van de verdachte aangetast.