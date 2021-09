NS-topvrouw: mondkapjesplicht in trein begint lastig te worden

De mondkapjesplicht in het openbaar vervoer begint in de praktijk lastig te worden. Dat zegt president-directeur van de NS Marjan Rintel in een interview met BNR Nieuwsradio. “Ik zie natuurlijk wel nu langzamerhand in de praktijk dat het lastig wordt. Niemand begrijpt het meer”, aldus de topvrouw.

In winkelcentrum Hoog Catharijne bij station Utrecht Centraal hoeven mensen geen mondkapje op, maar op het NS-station moet dat wel en in de trein ook, geeft Rintel aan in het gesprek. Als de coronamaatregelen 20 september daadwerkelijk veranderen en mensen geen 1,5 meter afstand meer hoeven houden, dan zijn mondkapjes in de trein ook niet meer nodig, aldus Rintel. Maar als de cijfers heel erg tegen zullen vallen en die 1,5 meter wordt niet losgelaten, dan zal de NS het mondkapje in de trein handhaven, vertelt de topvrouw. “Maar dan moeten we er wel een beetje met elkaar op letten dat we het ook doen.”

Volgens Rintel hebben reizigers er moeite mee om het mondkapje te dragen, spreken ze elkaar er op aan en ontstaat er ook agressie uit. “Dan denk ik: dan moet je of zeggen we doen het wel en dan handhaven we het ook en dan doen we het ook overal, of we doen het niet. Nu is het een beetje half. Dus we moeten wel op een gegeven moment gaan kiezen”, zegt Rintel tegen BNR.

Volgens een NS-woordvoerder moeten haar woorden worden gezien als de oproep om met consistent beleid te komen op dit gebied. “Het probleem nu is de inconsistentie. Voor reizigers is het ingewikkeld aan het worden waar wel en waar niet een mondkapje moet worden gedragen.”