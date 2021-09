Remkes sprak met Kaag over haar veelbesproken toespraak

De nieuwe informateur Johan Remkes heeft met D66-leider Sigrid Kaag onder meer gesproken over een toespraak die zij deze week hield, en waarin zij harde kritiek uitte aan het adres van VVD-leider Mark Rutte. Dat gebeurde “langs de lijnen van de inhoud”, aldus Kaag na afloop van het gesprek. Meer wilde zij er niet over kwijt.

In haar toespraak zette Kaag haar ambities voor de komende jaren uiteen. Zo wil zij met name zorgen voor een voortvarender klimaatbeleid. Maar zij hekelde ook de Haagse cultuur van “regelen en ritselen” die volgens haar onder het premierschap van Rutte is ontstaan. Kaag oogstte veel kritiek, omdat haar uitlatingen de toch al moeizame formatie niet vooruit zouden helpen.

Remkes had al aangekondigd dat hij wel wat vragen aan Kaag had over haar speech. Maar hij wilde evenmin zeggen waarop hij precies doelde. Duidelijk is wel dat binnen de VVD chagrijn heerst over de uithaal van de D66-leider. De twee liberale partijen schreven afgelopen zomer nog samen een document dat als basis moest dienen voor een toekomstig regeerakkoord.