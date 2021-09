Boete voor verkeerd parkeren van deelscooter

Mensen die een deelscooter achterlaten op een plek waar anderen er last van hebben, bijvoorbeeld midden op de stoep, kunnen daar voortaan een boete voor krijgen. Als de scooter verplaatst moet worden, moet de gebruiker 50 euro kosten betalen. En als mensen regelmatig in de fout gaan, mogen ze misschien helemaal geen deelscooter meer huren. Dat heeft het bedrijf felyx, een van de grootste aanbieders van deelscooters in Nederland, donderdag aangekondigd.

Om te bewijzen dat de scooter netjes geparkeerd staat, krijgen gebruikers het verzoek om een foto te maken van het voertuig en de omgeving. De regel is eerst getest in Eindhoven en is inmiddels ook ingevoerd in Groningen, Delft, Den Bosch, Haarlem en Brussel. Later moet de straf ook worden ingevoerd in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Mensen die de scooter netjes parkeren, kunnen als beloning juist gratis rijminuten krijgen.