Commotie in Kamerdebat om beweringen FVD-Kamerlid Van Meijeren

In de Tweede Kamer is flinke commotie ontstaan over beweringen die het Kamerlid Gideon van Meijeren (Forum voor Democratie) deed over het coronabeleid en daarbij de Tweede Wereldoorlog aanhaalde. Kamervoorzitter Vera Bergkamp onderbrak het debat in de grote zaal enkele keren om Van Meijeren tot de orde te roepen. Ze vond de uitlatingen “kwetsend”.

Van Meijeren zei onder meer dat mensen die niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus nu hetzelfde overkomt met allerlei beperkingen als destijds de Joodse gemeenschap.

Het debat gaat over agressie en geweld tegen journalisten. De hele Kamer maakt zich daar zorgen over. Maar Van Meijeren benadrukte juist dat de gevestigde media zich schuldig maken aan desinformatie en nepnieuws. Hij kon zich voorstellen dat journalisten tuig van de richel worden genoemd, zoals PVV-leider Geert Wilders had getwitterd.

Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus liet aan het begin van zijn bijdrage weten dat hij zich “gestoord” had aan de uitlatingen van Van Meijeren. “Dit gaat wat mij betreft echt alle perken te buiten.”