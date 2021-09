Cultuursector: noodsteun stoppen zonder herstelplan is nekslag

De noodsteun aan de culturele en creatieve beroepsgroepen moet na 1 oktober worden voortgezet, tot er een herstelplan van kracht wordt. Daarvoor pleit de Taskforce culturele en creatieve sector in een dringende oproep aan de Tweede Kamer en het demissionaire kabinet. “Vertraging van de coalitievorming kan geen reden zijn om nu een gat te laten vallen. Het algemene economische beeld mag dan positief zijn, de realiteit in de culturele en creatieve sector is dat niet”, schrijft de taskforce. Die vertegenwoordigt ruim honderd branche-, beroeps- en belangenorganisaties.

Door de coronamaatregelen blijven de kaartverkoop en bezoekcijfers ernstig achter. De taskforce raamt het gemis aan publieksinkomsten op 1 miljard euro voor de tweede helft van dit jaar. Voor heel 2021 wordt dit geschat op ruim 2,8 miljard euro. Daarnaast zag twee derde van de vele zzp’ers die in de creatieve beroepen werken, zoals uitvoerende artiesten en technici, de omzet in 2020 halveren.

“Het politieke speelkwartier is voorbij. Het demissionaire kabinet moet nĂș acteren op het coronadossier en de culturele en creatieve sector door deze fase van de crisis loodsen. Wat nu nodig is, is voortzetting van generieke steun voor bedrijven die dat echt nog nodig hebben”, betogen de opstellers van de noodkreet. “Als de noodsteun na 1 oktober wordt stopgezet zonder dat een herstelpakket als uitkomst van het formatieproces in zicht is, gaat de culturele en creatieve sector alsnog ten onder.”