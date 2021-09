Iets meer dan 2400 positieve tests, gemiddelde daalt weer iets

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 2403 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Daarmee daalt het gemiddelde weer licht, na een paar dagen waarin het niveau iets was opgelopen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 17.474 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld bijna 2500 nieuwe gevallen per dag. Het gemiddelde schommelt de laatste 2,5 week rond dat niveau.

In Amsterdam kwamen 218 besmettingen aan het licht en in Rotterdam werd het coronavirus aangetroffen bij 143 inwoners. Den Haag telde 102 positieve tests, Utrecht 73 en Zaanstad 50. In 56 gemeenten testte geen enkele inwoner positief.

Het aantal sterfgevallen steeg met drie. Het gaat om inwoners van Amersfoort, Heemstede en Raalte. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn overleden. Het kan soms een tijdje duren voor een sterfgeval aan corona is bevestigd en geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 41 meldingen van sterfgevallen, gemiddeld bijna zes per dag. Op dat niveau zit Nederland sinds begin augustus.