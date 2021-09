Nederland wil praten over aanpassen begrotingsregels EU

Nederland en zeven andere ‘zuinige landen’ waaronder Zweden, Oostenrijk en Finland, zijn bereid te praten over aanpassing van de Europese begrotingsregels. Ze hebben daarvoor een paper opgesteld die dit weekend tijdens een informele vergadering van EU-ministers van Financiën in Slovenië wordt besproken.

Demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft het stuk aan de Tweede Kamer gestuurd. In het document zeggen de landen “open te staan voor een discussie over verbetering” van het Stabiliteit- en Groeipact dat onder meer stelt dat het tekort van eurolanden niet meer dan 3 procent mag bedragen en de staatsschuld niet meer dan 60 procent van het bruto binnenlands product mag zijn.

De landen staan open voor versimpeling van de regels en “dat aanpassingen bijdragen aan een consistente, transparante en betere toepassing van de regels”. De landen willen wel dat de begrotingsdiscipline blijft. Hoekstra: “De paper onderstreept het belang van gezonde, houdbare overheidsfinanciën en van het terugdringen van te hoge overheidsschulden.”

De begrotingsregels zijn vorig jaar na het uitbreken van de coronacrisis opgeschort en worden pas in 2023 weer van kracht. Door de coronacrisis is de schuld van de eurolanden sterk gestegen en daar maken de zuinige landen zich zorgen over. “Gezonde overheidsfinanciën zijn een centrale pijler van het EU-lidmaatschap en een fundament van de economische en monetaire unie”, schrijven ze.

In Brussel wordt al langer nagedacht over modernisering van de begrotingsregels. De meeste lidstaten zijn het daarmee eens. Maar de regels dat het begrotingstekort niet meer dan 3 procent mag zijn en de overheidsschuld maximaal 60 procent, kunnen niet zo maar worden veranderd. Die zijn vastgelegd in het Europees verdrag. Wijziging daarvan kost vele jaren.

De verwachting is trouwens dat de serieuze discussie over de begrotingsregels pas begint na de Duitse en Franse verkiezingen. De Duitsers kiezen deze maand een opvolger voor Angela Merkel, de Fransen kiezen volgend jaar een nieuwe president. Hoekstra is niet bij het overleg in Slovenië omdat hij zaterdag een belangrijk CDA-congres heeft. Hij wordt vervangen door staatssecretaris Hans Vijlbrief.