NPO 3FM maakt zaterdag speciale Unmute Us-uitzending

NPO 3FM maakt zaterdag, wanneer er verspreid over het hele land diverse protestmarsen worden gelopen om aandacht te vragen voor de Unmute Us-actie, een speciale radio-uitzending. Volgens de zender staat deze in het teken van de actie waarbij de entertainmentindustrie vraagt om weer op volle sterkte te mogen draaien.

Dj’s Olivier Bakker en Luc Sarneel maken van 14.00 tot 17.00 uur in de studio in Hilversum een speciale uitzending waarbij ze schakelen met hun 3FM-collega’s die verslag doen vanuit de steden waar gedemonstreerd wordt. Onder anderen Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende en Mark van der Molen lopen mee in respectievelijk Utrecht, Amsterdam en Den Haag.

Tijdens de uitzending wordt alleen muziek van Nederlandse artiesten gedraaid om de muzikanten van eigen bodem en de cultuursector te steunen. Al sinds de start van de coronacrisis geeft de zender extra aandacht aan de branche door bijvoorbeeld livemuziek te laten horen vanuit de studio. Tijdens de uitzending komen luisteraars aan het woord en wordt gepraat over evenementen die in landen rondom Nederland worden gehouden.

“We zitten met 3FM dicht op de popcultuur en zien de wanhoop bij alle harde werkers in de evenementensector. Daarnaast zien we dat veel jongeren momenteel psychische problemen ervaren, onder andere omdat ze zich niet kunnen ontladen bij een goed concert of een nacht kunnen losgaan in de club”, zegt NPO 3FM-zendermanager Sharid Alles in een verklaring.

“We willen met z’n allen heel graag dat alles weer veilig open gaat: dat we weer kunnen dansen, lachen en genieten van livemuziek”, zegt ze. “En daarom vinden we het zo belangrijk om hier verslag van te doen.”