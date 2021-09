Ook Moderna werkt aan extra prik voor gevaccineerde mensen

Ook mensen die het coronavaccin van Moderna hebben gekregen, ontvangen over een tijdje misschien een extra prik om de bescherming sterker te maken. Moderna heeft de eerste onderzoeksresultaten over het effect van zo’n ‘booster shot’ alvast gedeeld met de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

Het bureau buigt zich al over een mogelijk ‘booster shot’ van het coronavaccin dat door Pfizer en BioNTech is ontwikkeld. Dat zou zes maanden na de laatste prik moeten worden gegeven. Wat de tussenperiode bij Moderna zou moeten zijn, is nog niet bekend.

Een extra prik kan volgens het EMA vooral belangrijk zijn voor mensen bij wie het afweersysteem niet goed werkt. Bij hen lijken de vaccins minder goed aan te slaan. Maar ook anderen kunnen mogelijk een extra vaccinatie krijgen.

Volgens Marco Cavaleri van het EMA werken de eerste prikken tot nu toe goed en zijn mensen over het algemeen goed beschermd tegen ziekenhuisopname en overlijden. Toch lukt het de Delta-variant soms om door die bescherming heen te breken en mensen toch te besmetten.