P.C. Hooft-prijs uitgereikt aan Alfred Schaffer

Dichter Alfred Schaffer heeft donderdag de P.C. Hooft-prijs 2021 voor poëzie ontvangen. Hij kreeg de prijs uit handen van bestuursvoorzitter Maaike Meijer, tijdens een online-uitzending die werd gepresenteerd door schrijver en performer Babs Gons.

Schaffer zei dat hij in shock was toen hij half december hoorde dat hij de prestigieuze prijs had gewonnen. “Ik dacht dat ze mij gingen vragen om deel te nemen aan de jury. Ik ben nog steeds totaal verrast. Als ik er echt over nadenk, dan vind ik het nog steeds iets ongelooflijks.”

De P.C. Hooftprijs bestaat sinds 1947, het jaar waarin de driehonderdste sterfdag van Pieter Corneliszoon Hooft werd herdacht. De oeuvreprijs wordt jaarlijks toegekend aan Nederlandse schrijvers voor een telkens wisselend genre: verhalend proza, beschouwend proza en poëzie. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 60.000 euro.

Alfred Schaffer (47) werd geboren in Leidschendam en woont en werkt nu in Zuid-Afrika. Hij won onlangs ook de Herman de Coninckprijs. Die prijs, een bedrag van 7500 euro, is bedoeld voor dichters uit het Nederlandse taalgebied.