PvdA en GroenLinks gaan minderheidskabinet niet gedogen

De PvdA en GroenLinks willen geen enkele afspraak maken over eventuele steun van bepaalde kabinetsplannen als het tot een mindersheidscoalitie komt. Dat hebben partijleiders Lilianne Ploumen en Jesse Klaver gezegd na afloop van hun gesprek met de nieuwe informateur Johan Remkes. Aan Remkes hebben de linkse partijen gezegd dat ze “geen rol voor onszelf” zien in onderhandelingen over een minderheidskabinet.

Eerder deze week zei PvdA-leider Ploumen al dat rechts beleid niet op steun van de linkse samenwerking hoeft te rekenen. De partijen zeggen nu stellig dat ze van tevoren helemaal niet over steun aan het minderheidskabinet willen praten. “Wij gaan een minderheidskabinet niet gedogen”, aldus Klaver. Hij vindt het onzin om over te gaan op onderhandelingen over een minderheidskabinet, terwijl er volgens hem nooit serieus is gesproken over een meerderheidscoalitie

“Als ze in hun wijsheid besluiten dat er een minderheidskabinet moet komen, dan moeten ze vooral met elkaar gaan onderhandelen”, aldus de GroenLinks-leider. “Dan zien we het wel in de Tweede Kamer.”