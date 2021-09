Scapino maakt van filmklassieker Casablanca een ballet

Casablanca, de Hollywoodklassieker uit 1942 met Ingrid Bergman en Humphrey Bogart in de hoofdrollen, krijgt nu ook vorm als balletvoorstelling. Ed Wubbe bedacht de choreografie die hij met het Rotterdamse gezelschap Scapino vanaf 12 oktober op een draaiend podium uitbrengt.

Muzikale basis is de originele soundtrack van de film, maar dan afgewisseld met traditionele Marokkaanse Berbermuziek. Max Steiner, die ook de muziek voor de klassieker Gone with the Wind componeerde, maakte de filmmuziek.

Casablanca, destijds geregisseerd door Michael Curtiz, was de opvolger van een toneelstuk, geschreven door Murray Burnett en Joan Alison. Het verhaal speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog.

De première zal plaatshebben in Theater Rotterdam.