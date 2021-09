Vorsten lenen kunst aan Scheepvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam mag schilderijen lenen van zowel koningin Elizabeth II als koning Willem-Alexander. De schilderijen zijn bedoeld voor een overzichtstentoonstelling van werk van de zeeschilders Willem van de Velde de Oude en zijn zoon Willem van de Velde de Jonge.

De expositie opent 1 oktober. Twee vrij recent door het museum verworven wandtapijten zijn de hoogtepunten in de tentoonstelling. Die laten de slag bij Solebay in 1672 zien, naar een ontwerp van Willem van de Velde de Oude Ze zijn voor het eerst door publiek te bewonderen.

Te leen van Queen Elizabeth II

De Britse koningin leent het museum drie schilderijen. Het gaat om ‘Holmes’s Bonfire, the burning of Dutch merchant ships between Terschelling and Vlieland’ (1676) van Willem van de Velde de Oude en ‘The Royal Escape in a Breeze’ (1675) van Willem Van de Velde de Jonge. Ook ‘The ‘Golden Leeuw’ at Sea in Heavy Weather’ (1671) van Van de Velde De Jonge wordt uitgeleend door koningin Elizabeth. De zeeschilders werkten vanaf 1672 aan het Engelse hof.

Uit het Koninklijk Paleis op de Dam

Koning Willem-Alexander haalt zelfs een werk van de muur van zijn werkkamer op het Paleis op de Dam. Dat is het schilderij ‘Vloot op de rede’ (1650), van Willem van de Velde de Oude. Officieel komt dat schilderij uit de Nederlandse Koninklijke Verzamelingen, maar feitelijk komt het dus uit het Koninklijk Paleis op de Dam.

Samenwerking andere musea

Ook het National Maritime Museum in Greenwich, het Mauritshuis in Den Haag en het Rijksmuseum in Amsterdam werken met bruiklenen mee.

Vader en zoon Van de Velde

Het is voor het eerst dat zoveel werken van beide kunstenaars samen te zien zijn, zegt het museum. Vader en zoon Van de Velde hadden zeventig jaar een bloeiend en internationaal opererend familieatelier. Dat atelier leverde werk dat tot de top van de 17e-eeuwse zeeschilderkunst behoorde, aldus een woordvoerder. Willem van de Velde de Oude was vaak zelf bij grote zeeslagen aanwezig. Volgens het museum was hij dat “varend in een klein zeilschip, als een heuse ‘embedded journalist’.”