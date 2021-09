Alternatieve Nobelprijs voor gedrag voetgangers in mensenmassa’s

Natuurkundigen van de TU Eindhoven hebben de alternatieve Nobelprijs gewonnen met een onderzoek naar het gedrag van voetgangers in mensenmassa’s. Wetenschappers kwamen tot de conclusie dat mensen gemiddeld minimaal 75 centimeter afstand tot elkaar houden om botsingen te voorkomen.

Hoogleraar Federico Toschi en universitair onderzoeker Alessandro Corbetta analyseerden maandenlang 5 miljoen reizigers op het treinstation van Eindhoven met vier sensoren onder de perrons. Het onderzoek werd al in 2018 gepubliceerd, maar de twee kregen de alternatieve Nobelprijs donderdag uitgereikt. “We zijn hartstikke trots op deze prijs. Deze erkenning is mooi”, aldus Corbetta.

De onderzoekers ontdekten dat voetgangers “onbewust constant bezig zijn met het vermijden van botsingen met tegenliggers door hun looppad meters van tevoren te veranderen als een aanvaring dreigt”. Zo’n 18.000 voetgangers waren tegen elkaar aangebotst als ze hun looppad niet op deze manier aanpasten, uiteindelijk liepen slechts 80 mensen daadwerkelijk tegen elkaar aan.

Met de resultaten van het onderzoek hopen de natuurkundigen “plekken waar veel voetgangers samenkomen veiliger en efficiĆ«nter in te richten, gebaseerd op het natuurlijk loopgedrag van de mens”.

De Ig Nobelprijs is een “alternatieve” Nobelprijs en wordt ieder najaar toegekend in verscheidene categorieĆ«n. Het is een prijs voor onderzoek dat in eerste instantie grappig aandoet, maar toch aan het denken zet.