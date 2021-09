De Jonge denkt niet dat veel CDA’ers naar Omtzigt overstappen

Demissionair minister en CDA-prominent Hugo de Jonge verwacht niet dat veel van zijn partijgenoten zich zullen aansluiten bij Pieter Omtzigt. “CDA’ers blijven CDA’ers”, aldus De Jonge vrijdag.

Omtzigt verliet in juni het CDA, nadat hij al een tijd lang ziek thuis had gezeten met burn-outklachten. Volgende week keert hij terug in de Tweede Kamer, maar een verzoening met zijn voormalige partij sluit hij uit, zei hij in een interview in Tubantia. Op dit moment is hij niet van plan een eigen partij op te richten, zei hij tegen de krant. De Jonge had gehoopt dat Omtzigt “bij de familie was gebleven”, maar respecteert zijn besluit.

Het vertrek van Omtzigt wordt zaterdag besproken op een CDA-congres in Den Bosch. Omtzigt voelde zich tegengewerkt in de partij, iets wat hij uitvoerig beschreef in een uitgelekte notitie. Dat stuk was bedoeld voor het onderzoek van de commissie-Spies naar de verkiezingsnederlaag van het CDA.

De Jonge denkt dat dit congres waarschijnlijk minder spannend wordt dan de partijbijeenkomst in 2010 in de Rijnhal, toen gesproken werd over een minderheidscoalitie met de PVV. De gemoederen liepen hoog op en het congres verliep chaotisch. Volgens De Jonge hebben CDA’ers nu vooral behoefte aan “eenheid en inhoud” en willen ze het “nare hoofdstuk” van de afgelopen tijd achter zich laten.

Op het congres van zaterdag wordt het afgelopen roerige jaar dat de partij heeft gekend besproken. De periode werd gekenmerkt door een rommelige lijsttrekkersverkiezing waarin De Jonge nipt won van Omtzigt, vervolgens een leiderschapswissel waardoor Wopke Hoekstra partijleider werd, een grote verkiezingsnederlaag en het vertrek van Omtzigt. Kritische CDA’ers willen verantwoording van de partijtop en geen “hosannacongres”.