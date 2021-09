Piets weerbericht: kans op fikse buien

Waarschuwing verkeer en watersport: Vandaag en dan vooral vanmiddag kans op fikse buien. Buien met kans op onweer, hagel, veel regen en plaatselijk wateroverlast. Kans op windstoten.

Vandaag veel bewolking en (wat) zon met buien en kans op onweer. Er zijn soms stevige buien bij met kans op hagel, windstoten en mogelijk wateroverlast. De meest zware buien komen vanmiddag voor en vanavond eerst nog in het noordoosten van ons land. Overdag temperaturen rond 23 of 24 graden. Vanavond overal over naar droog weer.

Zaterdag een paar buien of buitjes. In het noorden misschien met onweer. Het zuiden en westen blijven droog. Overdag 21 of 22 graden en een matige wind uit west tot zuidwest. Vlagen in kracht 5. Zondag droog weer en meer zon en 20 tot 23 graden.

Maandag en dinsdag ook droog nazomerweer met gemiddeld 21 of 22 graden op maandag en 23 of 24 graden op dinsdag. Woensdag zon, buien en overdag 22 of 23 graden.