Ruim 2700 nieuwe coronagevallen, gemiddelde verandert niet veel

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 2730 meldingen van positieve coronatests gekregen. Dat zijn er iets meer dan vorige week vrijdag, maar iets minder dan de vrijdag ervoor.

In de afgelopen zeven dagen werden 17.627 positieve tests doorgegeven aan het RIVM. Dat komt neer op gemiddeld iets meer dan 2500 nieuwe gevallen per dag. Het gemiddelde schommelt nu bijna drie weken rond hetzelfde niveau. De ene dag loopt het iets op, de volgende dag zakt het iets.

Rotterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de Maasstad testten 201 inwoners positief. Voor die gemeente is dat het hoogste aantal in meer dan een maand tijd. In Amsterdam kwamen 167 besmettingen aan het licht en in Den Haag kregen 136 inwoners te horen dat ze het virus onder de leden hebben. Daarna volgen Utrecht (65) en Groningen (57). In 54 gemeenten was er geen enkele positieve test. Dat aantal is vergelijkbaar met de afgelopen weken.

Het aantal sterfgevallen steeg met vier. Het gaat om inwoners van Rotterdam, Schiedam, Amstelveen en Bergen op Zoom. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Wanneer een coronapatiƫnt sterft, duurt het soms een tijdje voor dit is geregistreerd.

In de laatste zeven dagen kreeg het RIVM 36 meldingen van sterfgevallen, gemiddeld iets meer dan vijf per dag. Dat is wel een flinke daling. De laatste keer dat er in een week tijd minder sterfgevallen waren gemeld, was begin augustus.