Zeven Nederlanders met vlucht uit Kabul naar Qatar

Zeven Nederlanders zijn vrijdag uit Afghanistan opgehaald met een Qatarese vlucht, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De evacués zijn nu onderweg naar Doha. Donderdag werden dertien Nederlanders uit Kabul opgehaald en naar Qatar overgevlogen. Niet iedereen die wilde meevliegen kon zich op tijd bij het reisgenootschap voegen.

Toen duidelijk werd dat er plek was voor Nederlandse evacués in een Qatarees toestel heeft het ministerie tientallen Nederlanders in Afghanistan gecontacteerd. Niet iedereen was bereikbaar. Het ministerie zei donderdag dat 25 mensen het land nog niet willen verlaten.

De evacués worden in Qatar opgevangen door lokale autoriteiten. Nederlandse diplomaten zijn ook aanwezig om eventueel consulaire hulp te geven. In Qatar wordt de groep getest op Covid-19. Bij een negatieve uitslag helpt de Nederlandse ambassade de Nederlanders om via lijnvluchten door te reizen.

Het is onduidelijk hoeveel mensen er aan boord van het vliegtuig zijn en wat hun nationaliteiten zijn. Le Parisien meldt dat er 49 Fransen vrijdag uit Kabul zouden vertrekken.