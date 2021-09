CDA hoopt met belangrijk congres punt te zetten achter crisisjaar

Vooruitkijken. Dat is wat de top van het CDA het liefst wil na het bijzonder partijcongres dat zaterdag wordt georganiseerd. Een commissie heeft de visie van de partij nog eens in een verslag opgeschreven, leden mogen van zich laten horen met een reeks resoluties, en er wordt gesproken over de crisis van de afgelopen tijd, waarin Kamerlid Pieter Omtzigt de partij verliet.

“Het wordt een congres om aan de ene kant terug te blikken op wat voor ons natuurlijk een lastig jaar is geweest, maar ook om vooruit te kijken”, zegt partijleider Wopke Hoekstra hoopvol. “We gaan een mooi congres tegemoet, en vervolgens ook echt de schouders eronder en met elkaar aan de slag.”

Maar voor veel leden zal het niet zo simpel liggen. Lokaal actieve CDA’ers maken zich zorgen over de gemeenteraadsverkiezingen, nu het CDA op zo’n acht zetels staat in de Peilingwijzer. Tegelijkertijd rukt de BoerBurgerBeweging juist op in de peilingen. Bij lokale fracties leeft de angst dat het ‘gedoe in Den Haag’ invloed zal hebben op die verkiezingen. Groot verlies bij de gemeenteraadsverkiezingen is volgens partijbronnen ook weer zorgelijk voor het landelijke CDA, omdat gemeenteraden juist een belangrijke kweekvijver zijn voor jonge, getalenteerde politici, die later mogelijk op de Tweede Kamerlijst kunnen komen.

Dat interim-partijvoorzitter Marnix van Rij de afgelopen maanden met veel actieve partijleden in gesprek is gegaan, kan op waardering rekenen. Maar voor veel kritische leden is het niet genoeg. Zij vinden dat de partijtop lokale en regionale afdelingen uit het oog verliest, en dat er te veel aandacht is voor de partijleider. Deze leden eisen echte verandering in de partij en willen dat het CDA leert van de problemen van de afgelopen tijd. De ogen zullen daarom vooral gericht zijn op Wopke Hoekstra op het eerste grote congres sinds zijn benoeming tot partijleider. Veel wordt verwacht van zijn toespraak over de toekomst van de partij.

Leden krijgen overigens de kans om van zich te laten horen, met een “oproep tot verzoening, herstel verhoudingen en hereniging” met Pieter Omtzigt, en over zaken als een nieuwe partijcultuur en meer inspraak van leden en afdelingen.