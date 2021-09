CDA-leden: niet in kabinet dat leenstelsel in stand houdt

Als het aan CDA-leden ligt, maakt partijleider Wopke Hoekstra een ‘breekpunt’ van het afschaffen van het leenstelsel voor studenten. De christendemocraten spraken zich uit voor een voorstel om het CDA niet in een coalitie te laten stappen als “de afschaffing van het leenstelsel en compensatie voor de pechgeneratie niet in het regeerakkoord geregeld is”.

Veel jonge CDA’ers bepleitten op het congres in Den Bosch het breekpunt in de zaal. Ze noemden het een “wig in de samenleving”, en willen dat de leenstelselgeneratie wordt gecompenseerd. “We hebben nu de kans om alle jongeren te laten merken wat christendemocratie betekent.”

Politiek leider Wopke Hoekstra verzekerde dat afschaffing van het leenstelsel belangrijk is voor het CDA. Maar hij zei ook dat de partij meer zaken wil binnenhalen tijdens de kabinetsformatie, en dat hij niet op voorhand het ene punt belangrijker wil maken dan het andere.

Interim-partijvoorzitter Marnix van Rij gaf de leden ook te kennen dat het congres niet over formatieonderhandlelingen gaat. “Congressen onderhandelen niet aan de tafel van Remkes”, zei Van Rij. Het meegeven van zo’n breekpunt is volgens hem “een last meegeven aan een parlementariĆ«r”.

Toch zal het aangenomen voorstel de formatie nog ingewikkelder maken. Hoekstra trof zaterdag in Den Bosch een verdeelde partij, en de partijtop krijgt van veel CDA’ers juist de opdracht beter te luisteren naar leden en lokale afdelingen.

In de Tweede Kamer is een ruime meerderheid voor het afschaffen van het leenstelsel.