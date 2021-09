CDA-leden willen IS-vrouwen en hun kinderen naar Nederland halen

De leden van het CDA willen dat hun partij in de Tweede Kamer zich inspant om Nederlandse IS-vrouwen en hun kinderen op te halen in Syrië. Een meerderheid stemde op een partijcongres in Den Bosch voor een resolutie die daartoe oproept.

De Tweede Kamerfractie en de CDA’ers in het demissionaire kabinet willen IS-vrouwen niet ophalen, en vinden dat ze in de regio berecht moeten worden. Dat bevestigde waarnemend fractievoorzitter Anne Kuik opnieuw tijdens het congres. Zij benadrukte dat het om vrouwen gaat die zich hebben aangesloten bij een terroristische organisatie.

De resolutie kreeg wel bijval van voormalig Tweede Kamerlid Chris van Dam, die vooral de onschuld van de kinderen benadrukte. “Ik hoop niet dat alle fouten die ik maak, mijn kinderen worden aangerekend”, hield hij de zaal voor.

Van Dam, die de Kamercommissie voorzat die de toeslagenaffaire onderzocht, kreeg luid applaus van de leden. “Ja, het is eng om deze mensen hierheen te halen, maar soms moet je je angst overwinnen om het juiste te doen”, bepleit hij. Van Dam noemt de stemming over de IS-kinderen een “lakmoesproef” voor het CDA en de toekomst van de partij.

Voor veel leden is de kwestie bij uitstek een moment waarin het CDA zich van haar barmhartige kant moet laten zien. “We hebben in de oorlog ook de NSB-kinderen niet in de steek gelaten”, zei een lid. “Het gaat om barmhartigheid.” De partij moet “de daad bij het woord voegen”, vindt een CDA’er.