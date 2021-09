Dode en zwaargewonden door ongeluk met spookrijder op A2

Door een ongeluk met een vermoedelijke spookrijder zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 04.30 uur op de A2 in de buurt van Vinkeveen (provincie Utrecht) een dode en meerdere zwaargewonden gevallen. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een frontale botsing waarbij meerdere voertuigen zijn betrokken. De snelweg is vanuit Amsterdam in de richting Utrecht afgesloten en het verkeer wordt omgeleid, laat Rijkswaterstaat weten.

Hoeveel mensen precies gewond zijn geraakt, is nog onbekend. “Er is sprake van een groot incident en de hulpverleningsinstanties zijn massaal uitgerukt”, aldus de politiewoordvoerder. Volgens hem is het ongeval gebeurd ter hoogte van dorp Nieuwer Ter Aa.