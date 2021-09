Evenementensector demonstreert opnieuw tegen kabinetsbeleid

De evenementensector gaat zaterdag in verschillende steden opnieuw de straat op onder de naam Unmute Us. Dit omdat het kabinet nog geen concrete toezeggingen doet naar aanleiding van de eerdere protestactie van 21 augustus. De sector roept het kabinet op om evenementen, zoals festivals, per direct door te laten gaan.

De demonstraties zijn vanaf 14.00 uur in de steden Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Tilburg, Nijmegen en Utrecht. Aanvankelijk zou er ook in Rotterdam worden geprotesteerd, maar de demonstranten daar wordt gevraagd zich bij de actie in Den Haag aan te sluiten.

Na de vorige protestactie heeft Unmute Us een gesprek gehad met verschillende demissionaire ministers, samen met de Alliantie van Evenementenbouwers. Unmute Us stelt dat de bewindslieden aangaven “hun argumenten mee te nemen in hun besluitvorming richting de volgende persconferentie op 14 september”, maar dat dit geen toezegging is en dus ook geen reden is om niet opnieuw te protesteren.

Zeker 4000 organisaties hebben zich voor het protest aangemeld. Op 21 augustus demonstreerden ruim 70.000 mensen en meer dan 2500 organisaties uit de evenementensector in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Radiozender NPO 3FM houdt tussen 14.00 en 17.00 uur een speciale uitzending over de protestmars, waarbij 3FM-dj’s verslag doen vanuit de verschillende steden.