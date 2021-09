Interim-voorzitter CDA: fout op fout gemaakt in crisisjaar

De afgelopen maanden zijn bij het CDA “grote fouten gemaakt, zelfs fout op fout”. Dat zegt Marnix van Rij, interim-partijvoorzitter van het CDA. De staat van zijn partij was “heel schokkend”, zegt Van Rij op het bijzonder CDA-congres in Den Bosch.

Van Rij werd in april aangewezen als interim-voorzitter, nadat zittend partijvoorzitter Rutger Ploum was opgestapt. Ploum nam verantwoordelijkheid voor de problemen met de lijsttrekkersverkiezingen, de rommelig verlopen leiderschapswissel en de verkiezingsnederlaag van het CDA in maart. Van Rij kwam van Sint Eustatius, waar hij regeringscommissaris was. Maar bij terugkomst in Nederland trof hij “een nog grotere eilandencultuur in het CDA” aan.

Volgens Van Rij is het nog een verrassing geweest dat het CDA door de kiezer werd “beloond” met vijftien zetels, gezien de rommelige aanloop naar de verkiezingen.

Tegenover het CDA-congres benadrukte de tijdelijke voorzitter ook nog eens dat “het vertrek van Pieter Omtzigt niet de door ons gewenste uitkomst was”. Die opmerking over het vertrek van het bekende Kamerlid kon op luid applaus van de aanwezige leden rekenen.