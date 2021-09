President Santokhi en Halsema tekenen voor samenwerking

President van Suriname Chan Santokhi ondertekent zaterdag samen met burgemeester van Amsterdam Femke Halsema een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, elf jaar nadat die samenwerking tussen het land en de hoofdstad werd beëindigd. In het verleden waren er samenwerkingsprojecten op het gebied van onder meer cultuur en onderwijs, maar ook stadsherstel.

In 2010 besloot Amsterdam geen projecten meer te doen met Suriname wegens de beëdiging destijds van Desi Bouterse als president. Dit omdat Bouterse in Nederland was veroordeeld voor drugshandel en in eigen land verdachte was in het proces over de moord op vijftien tegenstanders van het toenmalig militaire regime in Suriname op 8 december 1982. Inmiddels is hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor zijn betrokkenheid daarbij.

De ontmoeting voor de ondertekening vindt plaats tussen 11.30 uur en 13.00 uur. Eerder op de ochtend legt Santokhi een krans bij het Slavernijmonument in het Oosterpark en gaat hij naar het Open Space Contemporary Art Museum (OSCAM) in Zuid-Oost. In Amsterdam woont een grote Surinaamse gemeenschap.

Santokhi is op werkbezoek in Nederland. De president sprak onder meer woensdag met koning Willem-Alexander en demissionair premier Mark Rutte, donderdag ging hij langs bij de Tweede Kamer. Het was voor het eerst in meer dan tien jaar dat een Surinaamse president in Den Haag was. Vrijdagavond gaf Santokhi in Amsterdam de Anton de Kom-lezing, in het Koninklijk Instituut voor de Tropen.