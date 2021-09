Van der Plas mijdt Prinsjesdag uit protest tegen kabinet

Tweede Kamerlid Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) zal Prinsjesdag niet bijwonen uit protest tegen het demissionaire kabinet, dat in haar ogen de Tweede Kamer schoffeert. Ze hekelt dat de pers eerder plannen krijgt te zien dan de Tweede Kamer. Ze heeft daar al eerder over geklaagd, maar druppel voor haar is dat afgelopen week plannen uitlekten om boeren te kunnen onteigenen om de schadelijke stikstofuitstoot te beperken.

Van der Plas heeft aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp laten weten dat ze daarom niet wil komen. “Ook delen van de Miljoenennota zijn al gelekt naar de media en daar heeft u de heer Rutte – zeer terecht – op aangesproken. Echter, het lijkt wel of het demissionaire kabinet lak heeft aan de afspraken. Ik zie er dan ook geen meerwaarde in om Prinsjesdag lijfelijk bij te wonen”, schrijft ze in een brief aan Bergkamp, die Van der Plas zaterdag op Twitter heeft gezet.

Daarnaast wijst ze erop dat 21 september, waarop Prinsjesdag dit jaar valt, de sterfdag van haar man is. Ze kiest ervoor om die dag met vrienden en familie door te brengen om hem te gedenken.

Het zou de eerste Prinsjesdag zijn geweest voor de BBB-voorvrouw, die in maart haar intrede maakte in de Kamer.