Vermist meisje uit Ossendrecht na kleine maand weer terecht

Het 15-jarige meisje uit het Brabantse Ossendrecht dat bijna een maand vermist was, is terecht. Ze werd zaterdag “voor zover nu bekend” in goede gezondheid aangetroffen, meldt de politie op Twitter. “De collega’s gaan nu met haar in gesprek.”

De politie doet geen verdere mededelingen “in verband met privacy”, staat in de tweet. Het meisje was sinds 16 augustus vermist. Ze verbleef in een jeugdinstelling in Ossendrecht.

Zo’n anderhalve week geleden werden in Zundert twee mannen aangehouden die mogelijk iets met de vermissing te maken zouden hebben. Ze zouden vlak voor haar verdwijning nog contact hebben gehad met de tiener en mogelijk meer weten over de vermissing. De mannen zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar zijn nog steeds verdachten in de zaak, meldt een politiewoordvoerder.

De vermissing van het meisje kwam dinsdag nog aan bod in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Daarop kwamen ongeveer tien tips binnen, liet de politie woensdag weten.