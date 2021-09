Woonbond blij met massale opkomst woonprotest

De Woonbond kijkt tevreden terug naar de opkomst van de betoging in Amsterdam voor meer woningen zondag. Volgens de gemeente protesteerden ruim 15.000 mensen voor het recht op betaalbaar wonen. De Woonbond ondersteunt dit woonprotest en was ook vertegenwoordigd.

Vanaf het Westerpark ging de protestmars via de Marnixstraat en de Rozengracht naar de Dam. De betogers wilden met hun actie aandacht vragen voor de wooncrisis. Door onder meer de stijgende huizenprijzen en groeiende wachtlijsten voor sociale huurwoningen is het steeds moeilijker om een woning te krijgen. De tegenstanders van het huidige woonbeleid scandeerden ‘Wonen is een recht. Solidariteit’. Ze hadden protestborden bij zich met teksten als ‘Op Rutte kan je niet bouwen’.

“We moeten lawaai blijven maken, tot ze in Den Haag in actie komen”, riep Woonbonddirecteur Zeno Winkels vanaf het podium in het Westerpark. De Woonbond wil dat de Tweede Kamer snel in actie komt om de verhuurderheffing af te schaffen en de prijzen in de vrije sector aan banden te leggen. Voor deze plannen is nu al een Kamermeerderheid.

Fractieleiders Jesse Klaver van GroenLinks en Lilianne Ploumen van de PvdA woonden de demonstratie samen bij. Na afloop van het protest opende GroenLinks de petitie ‘Maak wonen betaalbaar voor iedereen’. “Er zijn nu al 300.000 woningen te weinig en dat kan de komende tien jaar oplopen tot een miljoen. Een astronomisch aantal. En de huizen die er zijn, zijn vaak onbetaalbaar”, aldus GroenLinks in een toelichting op de handtekeningenactie. “Deze wooncrisis is een gevolg van politieke keuzes. Het is tijd voor actie.”

De volgende landelijke demonstratie, de ‘woonopstand’, is op 17 oktober in Rotterdam. Op 13 november volgt Den Haag met ‘woonverzet’.

De demonstratie was zondag aan het begin van de avond afgelopen. Maar een harde kern van de betogers bleef achter en verplaatste zich naar de Nieuwezijds Voorburgwal, achter het Paleis op de Dam. De politie arresteerde tientallen mensen die een pand in de Gravenstraat in de buurt van de Dam zouden willen kraken. Tegen 21.00 uur vertrok de politie van de Dam.