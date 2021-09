Op Ventoux bijna 1,2 miljoen bijeen gesport voor strijd tegen ALS

Ongeveer 500 deelnemers zijn zaterdag de Franse berg Mont Ventoux op gefietst, gewandeld of gerend om geld in te zamelen voor de strijd tegen de spierziekte ALS. De Stichting ALS Nederland meldde zondag dat de voorlopige opbrengst van de negende editie van de Tour du ALS bijna 1,2 miljoen euro bedraagt. Niet eerder is er op de dag van het evenement zoveel geld opgehaald, aldus de organisatie.

De verwachting is dat de teller nog verder oploopt. Mensen kunnen tot eind september doneren.

Onder de deelnemers die de uit de Tour de France bekende berg op de fiets beklommen, waren ALS-ambassadeurs Thomas Acda en René Froger. Natasja Froger bereikte de top wandelend.

ALS is één van de ernstigste aandoeningen van het zenuwstelsel. Op dit moment overleeft geen enkele patiënt de ALS-diagnose. Driekwart van de opbrengst van de Tour du ALS is voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS. Een kwart is bestemd voor het verbeteren van de zorg en kwaliteit van leven van ALS-patiënten.