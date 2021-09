Oudervereniging: stop met quarantaine voor groepsgenootjes opvang

Als een klein kind dat naar de crèche gaat positief test op het coronavirus, zou het niet zo moeten zijn dat automatisch alle andere kinderen van de groep in quarantaine moeten gaan. Dat zegt Gjalt Jellesma, voorzitter van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK). Hij hoopt dat het kabinet de quarantaineregel voor de kinderopvang volgende week schrapt.

Kleine kinderen lopen nauwelijks risico bij een coronabesmetting, zegt Jellesma. “Op het moment dat ze besmet raken maar niet echt ziek worden, bouwen ze immuniteit op. Dat is toch wat we willen? Hoe meer mensen immuun zijn door vaccinatie of door het doormaken van een besmetting, hoe gunstiger dat is, en er is nog geen sprake van het vaccineren van de jongste kinderen.”

Jellesma noemt de quarantaineplicht een “grofstoffelijke maatregel” die heel frustrerend is voor ouders. “Ook voor de kinderen zelf is een onderbreking echt slecht. Dat is bij vakanties ook zo en dat was bij de lockdown ook zo. Ik hoop echt dat de quarantainemaatregel opgeheven wordt.”

Concrete cijfers over het aantal besmettingen op kinderdagverblijven zijn er niet. Het is ook niet bekend hoeveel groepen in quarantaine moesten. Maar het aantal besmettingen onder kinderen van die leeftijd loopt wel op. Vorige week testten 571 kinderen tussen 0 en 4 jaar positief. Dat is het hoogste aantal sinds eind mei.