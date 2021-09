RIVM meldt 2129 nieuwe coronabesmettingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen zaterdagochtend en zondagochtend 2129 meldingen van positieve coronatests gekregen. Dat is minder dan het weekgemiddelde van 2401.

Het gemiddeld aantal meldingen over zeven dagen lag de laatste tijd hoger en schommelde rond de 2434 en 2547.

Het aantal sterfgevallen nam tussen zaterdag en zondag met één toe. Zaterdag bedroeg dit aantal nog zes. Dat betekent niet dat deze mensen allemaal het afgelopen etmaal zijn overleden, sterfgevallen worden vaak later gemeld. Sinds het begin van de uitbraak heeft het RIVM in totaal 13.234 bevestigde sterfgevallen geregistreerd.

In Amsterdam kregen 177 mensen sinds zaterdag te horen dat ze met het coronavirus besmet zijn geraakt. In Rotterdam waren dat er 86, evenals in Den Haag. Uit Utrecht kwamen 61 nieuwe meldingen van besmettingen en uit Amersfoort 51.