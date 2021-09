Ruim 850.000 bezoekers op Open Monumentendag.

Open Monumentendag trok dit jaar ruim 850.000 mensen. Ongeveer 4000 monumenten hadden zaterdag en zondag hun deuren geopend voor belangstellenden.

Voor de pandemie trok Open Monumentendag ruim een miljoen bezoekers en waren er ruim 5000 monumenten te bezichtigen. “Nu er weer meer kan, zien we direct dat weer meer monumenten hun deuren openen en het publiek met even groot plezier zich laat verrassen door ons cultureel erfgoed”, zegt Harald de Boer, directeur van Nederland Monumentenland.

Wegens de coronamaatregelen moesten bezoekers bij sommige monumenten van te voren reserveren.

In Utrecht en omgeving was er veel belangstelling voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die dit jaar op de werelderfgoedlijst is geplaatst van Unesco. In Rotterdam kwam veel publiek af op monumenten die een relatie hebben met het koloniale verleden. In Den Haag pakten veel mensen de allerlaatste kans om de Eerste Kamer te bezoeken, die de komende jaren is gesloten in verband met de grootschalige renovatie van het Binnenhof.

Zeer populair was ook het Teylershuis in Haarlem, het voormalige woonhuis van Pieter Teyler van der Hulst. Dit pand opent pas in december officieel de deuren, maar was nu al voor een klein publiek te bezichtigen.

Vorig jaar trokken de Open Monumentendagen wegens corona ongeveer 500.000 bezoekers. Van de 2500 monumenten die meededen waren toen een aantal alleen digitaal te bezoeken.