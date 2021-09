Tientallen arrestaties na afloop van woonprotest Amsterdam

De politie heeft zondagavond tientallen arrestaties verricht na afloop van het drukbezochte woonprotest in Amsterdam. Volgens de politie wilde de groep een pand kraken.

Een politiewoordvoerder vertelde dat de groep zich afsplitste toen de protestmars arriveerde op de Dam. “Zij gebruikten geweld in de richting van de politie en probeerden barricades op te werpen. Voordat zij een pand in de Gravenstraat konden kraken werd de groep ingesloten”, aldus de politie.

“De politie zat er dicht op. De groep probeerde de politie tegen te houden zodat er een kraakactie kon plaatsvinden. We hebben ze ingesloten en allemaal gearresteerd”, zegt de politiewoordvoerder. Hij benadrukt dat de arrestanten aanhangers zijn van de kraakbeweging en in die zin losstaan van de grote groep demonstranten die opkwam voor betere huisvestingskansen. De arrestaties zijn verricht toen de demonstratie al voorbij was en het gros van de demonstranten naar huis was gegaan.