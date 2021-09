Advocaat Schouten wil publicatie over Nabil B. in AD voorkomen

Advocaat Peter Schouten probeert maandagavond via een kort geding te voorkomen dat kranten en sites van ADR Nieuwsmedia dinsdag een artikel publiceren over kroongetuige Nabil B. en zijn familie. Dat bevestigt de rechtbank in Amsterdam naar aanleiding van berichtgeving hierover van het AD.

Volgens de krant wordt in het stuk geciteerd uit app-berichten die Nabil B. de afgelopen jaren met zijn familie uitwisselde. Het kort geding is maandagavond om 20.00 uur begonnen en een rechtbankwoordvoerder laat weten dat de uitspraak later vanavond wordt verwacht.

Een van de verslaggevers van het AD zou inzage hebben gehad in duizenden berichten die tussen de kroongetuige, familieleden en zijn vriendin zijn uitgewisseld. Het app-verkeer zou volgens de krant nieuw licht werpen op de rol die de kroongetuige in het Marengo-proces speelt. Marengo draait om een reeks onderwereldmoorden en plannen, pogingen en voorbereidingen daartoe.

Schouten, die Nabil B bijstaat in het proces, stelt dat een aantal zaken in de voorgenomen publicatie “tendentieus, vals en/of onjuist” zijn, schrijf het AD. Schouten voert het kort geding namens B. en zijn zus. De raadsman eist ook een dwangsom als de ADR Nieuwsmedia toch overgaan tot publicatie.