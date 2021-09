Campagne ‘Drop je knife’ moet jeugd aanmoedigen mes af te staan

De overheid probeert jongeren die een mes in bezit hebben te overtuigen om dat in te leveren. Half oktober wordt een inzamelweek gehouden waarbij jongeren dat anoniem kunnen doen, zonder een straf te riskeren. De week is onderdeel van een campagne die vandaag wordt gelanceerd: “Drop je knife en doe wat met je life”.

“Een boete of een celstraf is echt niet nice”, waarschuwt het ministerie van Justitie en Veiligheid in de nieuwe campagne. De demissionaire ministers Ferd Grapperhaus en Sander Dekker benadrukken dat het niet alleen strafbaar is om een wapen te dragen, maar dat het ook gevaarlijk kan zijn. Ruzies lopen sneller uit op een steekpartij.

De campagne is onderdeel van een actieplan voor het inleveren van messen waarbij ook onder meer de politie, gemeenten en Halt betrokken zijn. In de week van 11 oktober kunnen jongeren anoniem hun mes inleveren in een groot aantal gemeenten. In sommige gemeenten kunnen ook vuurwapens ingeleverd worden. Daarnaast is een wetsvoorstel in de maak om de verkoop van messen aan minderjarigen te verbieden.