COC: schelden Baudet zelfde categorie als vandalen in Rotterdam

Het COC zet de uitlatingen van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet op één lijn met de incidenten met anti-homoleuzen die op het COC-gebouw en een sportschool van de Roze Kameraden in Rotterdam zijn gespoten. Dat stelt de belangenorganisatie nadat Baudet tijdens een partijbijeenkomst zondag duidelijk maakte dat hij weigert NPO-journalist Joost Vullings excuses te maken nadat Baudet hem uitschold voor homo.

Hij deed dit omdat Vullings weigerde hem een hand te geven vanwege de coronaregels. Het COC eiste dat Baudet excuses maakt voor de scheldpartij.

Tijdens de FVD-bijeenkomst in Heerlen vroeg een man Baudet of hij Vullings al excuses heeft gemaakt. Baudet heeft dit nog niet gedaan. “Achteraf had ik hem een valse nicht moeten noemen”, aldus de parlementariër. De man die de vraag aan Baudet stelde, reageerde daarop boos: “Ik vind dat niet plezant. Hier staat een echte homo voor u. Homo is geen scheldwoord.” Het gesprek is vastgelegd op een filmpje dat maandag veel gedeeld werd op sociale media.

“Het gaat van kwaad tot erger met Baudet”, aldus een woordvoerder van het COC. “Hij neemt de problemen die lhbti-jongeren ervaren met dit soort gescheld totaal niet serieus. Hij heeft geen flauw idee wat de impact van het gebruik van dit soort woorden is voor jongens van 14, 15 die op het punt staan om uit de kast te komen.”

Het COC noemt het “wel bemoedigend dat zelfs zijn eigen achterban nu aangeeft dat dit niet oké is. Hopelijk neemt hij zijn eigen kiezers wel serieus.” Vullings laat maandag desgevraagd weten de kwestie met Baudet “te laten voor wat het is”.

De partijleider van Forum voor Democratie kwam eerder dit jaar ook onder vuur te liggen omdat hij zich in app-gesprekken met partijgenoten homofoob zou hebben uitgelaten.