Engel en viroloog Van Ranst opnieuw in de Mechelse rechtbank

Viruswaarheid-voorman Willem Engel en de Belgische viroloog Marc Van Ranst staan op 28 oktober opnieuw tegenover elkaar in de rechtbank van Mechelen. Engels tweede klacht over laster zal voor een kamer met drie rechters worden behandeld.

Engel verloor eerder deze maand een rechtszaak tegen de uitgesproken hoogleraar, opiniemaker en corona-adviseur van de Belgische regering. Van Ranst zou hem in de krant en op Twitter hebben uitgemaakt voor extreemrechts, virusontkenner en oplichter en had zich daarmee schuldig gemaakt aan smaad en laster, vond Engel. De rechtbank oordeelde echter dat de zaak in een andere procedure moest worden uitgevochten, met een burgerjury, omdat het om vermeende delicten in de gedrukte pers ging.

Toen Van Ranst kort na de rechtszaak zich op televisie opnieuw over Engel uitliet, spande die meteen een tweede smaadzaak aan. Doordat het nu niet om gedrukte uitspraken gaat, is er volgens hem geen sprake van een drukpersmisdrijf.

De Viruswaarheid-voorman wil Van Ranst ook voor de rechter zien voor valsheid in geschrifte. De viroloog heeft volgens hem in de eerste zaak de tegenpartij andere stukken aangeleverd dan de rechtbank.