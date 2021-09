Iets meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal iets toegenomen, na twee dagen van dalingen. In totaal liggen er nu 658 patiënten in het ziekenhuis met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 18 meer dan zondag, zo staat in de meeste recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen liggen nu 450 patiënten, 15 meer dan zondag. Op de intensive cares nam het aantal toe met 3 tot 208.

Op de ic’s werden afgelopen etmaal 10 nieuwe coronapatiënten binnengebracht. Op de verpleegafdelingen werden 41 mensen opgenomen. Het LCPS gaf eerder aan dat de instroom van coronapatiënten stabiel is en dat dit de komende tijd waarschijnlijk zo blijft met mogelijk een kleine daling.