Lingo-presentator François Boulangé (67) overleden

Voormalig Lingo-presentator François Boulangé is maandag op 67-jarige overleden. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Boulevard. Hij leed al enkele maanden aan kanker.

Boulangé was in 1992 voor het eerst te zien als presentator van Lingo, als opvolger van presentator Robert ten Brink. Het betekende zijn doorbraak bij het grote publiek. In totaal presenteerde Boulangé 2043 afleveringen van het spelletjesprogramma. In juli 2000, toen Lingo van de VARA verhuisde naar de TROS, stopte hij ermee. De laatste jaren was hij niet veel meer op televisie te zien. Wel deed de tv-maker in 2016 nog mee aan de populaire kennisquiz De Slimste Mens, waar hij vierde werd.

Behalve presentator was Boulangé ook regisseur van programma’s als Boggle en De Connaisseur, eindredacteur en ondernemer. Met zijn bedrijf Boldface Produkties maakte hij televisieprogramma’s en bovendien was hij een van de oprichters van videoproductiebedrijf NuGuRu.