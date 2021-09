Oproep aan Russen om informatie MH17 levert nog niets op

Er is nog geen nieuwe informatie binnengekomen over de bemanning van en de besluitvorming rond de inzet van de raketinstallatie waarmee vlucht MH17 is neergeschoten, zo heeft het Openbaar Ministerie maandag tijdens een zitting bekendgemaakt. “We hebben nog steeds geen uitsluitsel over de concrete aanleiding om MH17 neer te schieten.”

Ook is nog onbekend hoe de bemanning van de raketinstallatie feitelijk te werk is gegaan.

Begin deze maand deed het het Joint Investigation Team (JIT), dat het onderzoek uitvoert, een oproep aan inwoners van de stad Koersk. Het JIT denkt dat de Buk-raket daar vandaan komt. De oproep is niet gedaan in het kader van de lopende strafzaak, maar voor het vervolgonderzoek. En dit vervolgonderzoek naar nog meer mogelijk betrokkenen is er een “van de lange adem”, zo wilde de officier van justitie duidelijk maken.

De rechtbank zei vorige week meer informatie te willen van het OM over de oproep. Ook wilde de rechtbank meer weten over het verhaal dat Oekraïne op het punt zou hebben gestaan twee Russen te arresteren die naar eigen zeggen betrokken waren bij het neerhalen van het vliegtuig.

Het OM kan over dit laatste punt weinig zeggen, omdat zowel de Nederlandse politie en justitie als het JIT hier niet bij betrokken waren. Eerder onderzoek heeft “geen relatie kunnen vaststellen tussen de in de media genoemde personen en de Buk-raket”.

MH17 werd op 17 juli 2014 uit de lucht geschoten toen het boven Oost-Oekraïne vloog. Uit onderzoek is gebleken dat dit met een Buk-raket van Russische makelij is gedaan, waarschijnlijk door pro-Russische separatisten die dachten dat het om een militair vliegtuig ging. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Onder hen waren bijna tweehonderd Nederlanders.

Drie Russen en een Oekraïner worden vervolgd voor hun vermeende betrokkenheid bij de ramp, namelijk rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Alleen Poelatov laat zich juridisch bijstaan.

Vorige week maakte de rechtbank bekend niet voor september 2022 uitspraak te doen in de zaak. Vanaf half november dit jaar wordt het requisitoir van het OM verwacht, dat uitmondt in een strafeis.