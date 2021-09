Ouderenbond ANBO: zorg dat mensen coronabewijs op papier krijgen

Ouderenbond ANBO wil dat mensen die geen smartphone of printer hebben, snel via de overheid een papieren QR-code krijgen. In principe kunnen ze nu al zo’n bewijs krijgen, maar het aanvragen “lukt nog steeds niet altijd”, stelt de bond, die “direct actie” van het ministerie van Volksgezondheid wil.

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge kondigen dinsdag in hun persconferentie mogelijk aan dat mensen een coronabewijs nodig hebben om te worden toegelaten tot een cafĂ©, een concertzaal of een theater. Met zo’n bewijs in de app CoronaCheck kunnen mensen aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus of dat ze onlangs negatief zijn getest. “Het mag niet zo zijn dat een groep ouderen niet volwaardig mee kan doen aan de samenleving alleen omdat zij geen moderne telefoon hebben”, laat ANBO weten.