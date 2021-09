Remkes praat woensdag met kleinere partijen over steun coalitie

Informateur Johan Remkes praat woensdag met andere partijen dan de zes die de afgelopen periode aan tafel zaten. Ingewijden rondom de formatie zeggen dat Remkes waarschijnlijk gaat praten met de partijen die de motie voor zijn benoeming als informateur ondersteunden. Dat zijn JA21, Volt, Groep Van Haga, de SGP en Fractie Den Haan. Het is nog niet definitief besloten dat zij worden uitgenodigd.

De informateur gaat onderzoeken of er verder in de Tweede Kamer steun is voor een mogelijke gedoogconstructie uit een combinatie van VVD, D66 en het CDA. Vorige week sprak hij al met die partijen en ook met de ChristenUnie, GroenLinks en de PvdA. De linkse partijen gaven de informateur al te kennen geen gedoogsteun te geven aan een minderheidskabinet.

Formatiegesprekken zijn eerder deze week om conflicterende agenda’s niet mogelijk. Of dit met Remkes’ werkzaamheden als gouverneur in Limburg te maken heeft, is niet bekend.

Remkes zei vorige week dat succes niet gegarandeerd is in deze formatie. Hij vindt dat partijen moeten stoppen met elkaar uit te sluiten. “Als de houding zo blijft, dan ben ik er snel klaar mee.” Bronnen zeggen dat D66 niet zit te wachten op een minderheidscoalitie met VVD én het CDA. Eerder sloten VVD en CDA al samenwerking met zowel GroenLinks als de PvdA uit.