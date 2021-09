Ruim 1,6 miljoen mensen zien botsing Verstappen en Hamilton

Ruim 1,6 miljoen Nederlandse tv-kijkers hebben zondag gezien hoe Max Verstappen en Lewis Hamilton na een onderlinge botsing uitvielen in de Grote Prijs van Italië. De nummers 1 en 2 van het WK-klassement raakten elkaar halverwege de race in de eerste bocht, vlak na de pitsstop van Hamilton.

De Red Bull-bolide van Verstappen belandde daardoor bovenop de voorkant van de Mercedes van de Brit. Op Ziggo Sport keken er zo’n 1,25 miljoen mensen naar de race, waarin de Australische coureur Daniel Ricciardo het team van McLaren de eerste overwinning sinds 2012 bezorgde. Op Ziggo Sport Select keken er nog eens 384.000 mensen, aldus Stichting KijkOnderzoek.

Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (1,94 miljoen), gevolgd door Heel Holland bakt nog een keer op NPO 1 (1,52 miljoen) en Studio Sport Eredivisie op NPO 1 (1,38 miljoen). Het best bekeken RTL-programma van de avond was Expeditie Robinson op RTL 4 met 1,13 miljoen kijkers. Voor SBS6 was dat Postcode Loterij Miljoenen Jacht met 1,04 miljoen kijkers.