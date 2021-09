Schoon, schoner, schoonst: hoe schoon is te schoon?

We hebben dankzij corona zelden zo veel aandacht gehad voor onze hygiëne, en dat is te merken. Er is zeer weinig griep in Nederland, zo blijkt uit de cijfers die het RIVM 1 september publiceerde. Ook veel andere infectieziektes komen minder voor dan voorgaande jaren. Wat doen we nu anders, en is dat een vooruitgang?

Een lui afweersysteem

Uiteraard zijn niet alle infectieziekten weg en heeft die overmatige aandacht voor hygiëne ook een aantal schaduwkanten. Ons immuunsysteem wordt er ‘lui’ van, zo kan elke immunoloog je vertellen. Zeker voor kinderen is het belangrijk dat ze in aanraking komen met wat viezigheid en een virus hier en daar. Zo ontwikkelen ze afweerstoffen. De weerbaarheid die kinderen daarmee ontwikkelen, hebben ze hard nodig om later niet hondsberoerd te worden van iedere bacterie die ze tegenkomen.

Gietvloer in plaats van tapijt

Maar op veel vlakken is de aandacht voor hygiëne zeker een vooruitgang, zoals in de woontrends. Je huis opknappen is hot en vooral als het er hygiënischer en duurzamer van wordt.

G-vloeren, specialist in gietvloeren, spreekt steeds vaker klanten die per se een schone vloer willen. “We merken al langer dat de vraag naar gietvoeren stijgt, maar sinds corona is dat al helemaal het geval.”

Kapotgewassen handen

We kiezen zelden meer voor tapijt en dat is absoluut een zegen. Net als het gemiddelde vaatdoekje is tapijt een broedplaats van bacteriën. Hetzelfde geldt voor vuile handen. Maar met overdadig je handen wassen bereik je eigenlijk precies hetzelfde. Van al het wassen en alle desinfectiemiddelen drogen je handen uit. De natuurlijke vetlaag op je huid verdwijnt, waarna er kloofjes ontstaan. En juist in die kloofjes zitten die bacteriën graag.

Griep op afstand

Dat we nu veel meer afstand houden en vaker thuisblijven met klachten is natuurlijk de belangrijkste reden dat we elkaar niet meer voortdurend aansteken met van alles en nog wat. De griepgolf van afgelopen winter stelde weinig voor volgens de cijfers van het RIVM. Dat scheelt een hoop ellende.

Maar waarschijnlijk is dat alleen kortetermijnwinst. Als we de komende winter allemaal weer bij elkaar op schoot gaan zitten, worden we juist veel vaker ziek dan als we die afstand niet hadden gehouden. Als er zo lang zo weinig mensen griep hebben gehad, zijn we namelijk een stuk bevattelijker.

Frisse lucht

Wat wel echt winst is, is de hernieuwde aandacht voor frisse lucht. Goede ventilatie is en blijft gezond – zolang de lucht die wordt aangevoerd inderdaad maar ‘fris’ is. Luchtreinigers halen bijvoorbeeld weliswaar wat rotzooi uit de lucht, maar halen geen frisse lucht naar binnen. En airco’s verplaatsen de lucht alleen maar.

Volgens het RIVM is nog altijd niet duidelijk wat de rol van ventileren is als het om de verspreiding van COVID gaat, maar het lijkt zeker uit te maken. Bovendien, ongeacht wat het doet voor corona, is frisse lucht voor ons welzijn altijd goed.

De middenweg

Ofwel: de schone vloeren en oppervlaktes, de open ramen, het feit dat we nu regelmatig onze handen wassen en thuisblijven als we beroerd zijn, zijn absoluut een vooruitgang. Maar zoals eigenlijk altijd het geval is ligt de juiste weg ergens in het midden. Handen wassen is een goed plan, maar wel nádat je kind even door de modder heeft gerold. Die modder krijg je bovendien prima van je vloer af als daar toch geen tapijt meer ligt.