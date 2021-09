Tweede week met verklaringen nabestaanden in MH17-proces

Het MH17-proces gaat maandag verder met dag vijf van de in totaal tien dagen waarin nabestaanden aan het woord komen. Bij de ramp op 17 juli 2014 kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie 200 Nederlanders. In totaal ruim negentig nabestaanden hebben aangegeven gebruik te willen maken van het spreekrecht.

In de eerste week hebben tientallen nabestaanden (vaders, moeders, kinderen, broers en zussen) in emotionele verhalen de rechtbank meegenomen in hun verdriet. In sommige gevallen worden de verhalen voorgedragen door de advocaat van de nabestaanden of door iemand van slachtofferhulp. Bij veel verklaringen zijn foto’s van de slachtoffers getoond in de rechtbank.

Het toestel van Malaysia Airlines is neergehaald boven Oost-Oekraïne. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat dit met een Buk-raket is gedaan, waarschijnlijk door pro-Russische separatisten die niet doorhadden dat het om een passagiersvlucht ging.

Het Openbaar Ministerie vervolgt vier mannen, drie Russen en een Oekraïner, voor hun vermeende betrokkenheid bij de ramp. Het gaat om rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Alleen Poelatov laat zich bijstaan door advocaten, de anderen hebben niets laten horen.

De omvangrijke rechtszaak begon maart vorig jaar. De rechtbank verwacht niet eerder dan najaar 2022 uitspraak te kunnen doen.