Waterschappen roepen op om zwerfafval bij wateren op te ruimen

De Nederlandse waterschappen roepen mensen op om vanaf maandag te helpen afval op en rond wateren op te ruimen. De actie wordt georganiseerd in aanloop naar World Cleanup Day komende zaterdag, maar loopt daarna nog door tot en met 10 oktober.

“Veel afval komt in het water terecht”, zegt een woordvoerster van de Unie van Waterschappen over de actie, die Scheppen voor schoon water heet. “Daar zijn we als waterschappen niet blij mee. Daarom steunen we het initiatief”, zegt de woordvoerster, doelend op World Cleanup Day op 18 september. Deze wordt jaarlijks georganiseerd door de Plastic Soup Foundation, een organisatie die zich inzet voor minder plastic zwerfafval.

De waterschappen roepen mensen op om niet alleen zwerfafval op te rapen, maar ook in de app Litterati bij te houden welk type en merk afval wordt gevonden en waar dit wordt gevonden. Dit biedt inzicht in de gebieden waar veel afval wordt gevonden en die extra aandacht vereisen, maar ook in het soort afval dat voorkomt.

Het doel is om minstens 15.000 stuks afval te verzamelen.