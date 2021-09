Advies: geef eerst mensen met afweerstoornis een extra coronaprik

Mensen die een ernstige afweerstoornis hebben, zouden een extra prik tegen het coronavirus moeten kunnen krijgen, adviseert de Gezondheidsraad. Twee doses van het vaccin werken bij hen nog niet genoeg. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat.

Het is volgens de raad nog niet nodig om anderen al een boosterinjectie te geven. Dat kan nodig zijn als de vaccins na verloop van tijd minder goed beschermen, maar “daarvan is op dit moment nog geen sprake”. De bescherming van sommige vaccins tegen infectie zelf daalt weliswaar iets, waardoor de kans bestaat dat mensen die gevaccineerd zijn toch het virus oplopen, maar de bescherming tegen ernstige ziekte en overlijden is “nog altijd onverminderd hoog”. De vaccins zijn 95 procent effectief in het voorkomen dat mensen in een ziekenhuis belanden, en 97 procent in het voorkomen van opname op een intensive care. Dat geldt voor alle vier de beschikbare vaccins, ook bij ouderen en ook bij de Delta-variant. “Er zit nog geen trend van verslechtering in”, zegt Bart-Jan Kullberg, voorzitter van de Gezondheidsraad.

Bij zo’n hoge effectiviteit is het niet nodig om alle gevaccineerden nog een keer in te enten. Bij vrijwel iedereen kan de bescherming niet veel verder omhoog. Het heeft volgens de raad veel meer nut om mensen die nu nog niet gevaccineerd zijn, “zowel binnen Nederland als wereldwijd”, alsnog een prik te geven.

Een extra vaccinatieronde is nodig wanneer de vaccins niet goed meer werken om ernstige ziekte te voorkomen. Daarom zou de overheid zich daar nu alvast op moeten voorbereiden, zegt de Gezondheidsraad. Mensen van 60 jaar en ouder zijn dan waarschijnlijk als eersten aan de beurt. De vaccinatiecampagne begon in januari met de ouderen, omdat zij bij besmetting een groot risico lopen. Maar die afname gaat niet van de ene op de andere dag, dat is volgens Kullberg “een kwestie van weken of maanden”. Om te weten wanneer het moment daar is, houdt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de effectiviteit van de vaccins in de gaten.

In Europa zijn nog geen vaccins goedgekeurd voor een aanvullende prik. Pfizer en BioNTech hebben een aanvraag ingediend bij de toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam. De vaccinwaakhond wil in de komende weken zijn oordeel klaar hebben. Moderna heeft wat onderzoeksresultaten gedeeld met het bureau, als voorbereiding op een aanvraag voor een boosterinjectie.